Un matrimonio "Favoloso": Elena e Luigi dicono sì a Zanzibar

Francesco Fredella 20 giugno 2020 a

a

a

Dopo la tempesta arriva il sereno. Adesso, tra Luigi Favoloso (ex di Nina Moric) ed Elena Morali (ex di Sciontilla) sembra tutto rosa e fiori. I due, che si sono fidanzati alcuni mesi fa con un vero colpo di scena, sono a Zanzibar in queste ore. “Stanno per sposarsi”, ci racconta una fonte segreta. O meglio: si tratterebbe di una promessa d’amore, un vero patto (visto che il matrimonio all’estero dovrebbe poi essere trascritto in Italia). Pare che tutto si sta svolgendo in queste ore in spiaggia (in un posto fantastico). Nessuna traccia sui social di quello che sta per accadere.

Favoloso, nei mesi scorsi, è stato denunciato da Nina con accuse pesantissime: maltrattamenti e stalking. Attualmente risulta indagato dalla Procura di Milano. È pronto a difendersi in tribunale e in televisione ha ribadito la sua innocenza. Favoloso, tra l’altro, avrebbe denunciato la Moric per diffamazione. Ora, però, si concede una parentesi romantica con Elena Morali. Il resto è storia di queste ore.