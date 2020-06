Barbara d'Urso, la foto in bikini mostra il fisico perfetto

Francesco Fredella 14 giugno 2020 a

a

a

Fisico statuario. La regina dei talk colpisce tutti con una foto da urlo. Barbara d’Urso sfoggia un fisico mozzafiato. Alla faccia delle critiche, la conduttrice risponde con uno scatto che fa boom. Sui social, dove ha oltre 2,5 milioni di follower, continua a salire con una scalata favolosa. Ed è pioggia di like. Ora Barbarella concede ai suoi telespettatori anche una foto particolarissima, come l’ultima pubblicata (che riporta il tag di suo fratello, fotografo di professione): un bikini mozzafiato. Ai fan non sfugge il nuovo colore di capelli.

A settembre la d’Urso tornerà in onda con ben 4 programmi: Live, Domenica Live, Pomeriggio5, Grande Fratello. Intanto mostra i muscoli. Non solo in tv. Anche sui social.