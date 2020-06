Cirillo dice no ai reality: "Non riuscirei a stare al Grande Fratello"

Francesco Fredella 19 giugno 2020 a

a

a

Marcello Cirillo dice no, Categorico. E non cambia idea. Zero reality (ad eccezione per Pechino Express). “Non andrei al Grande Fratello. Non riuscirei per il mio carattere. Mi manca la mia famiglia, i miei due nipotini: sono diventato nonno”, racconta. Il suo sogno resta portare in televisione il suo show notturno: “Casa di Marcello night” in tv. Un po’ come avveniva negli anni Ottanta con “Quelli della notte” di Renzo Arbore. Un sogno che potrebbe presto realizzarsi. “Non faccio n concerto dal 20 febbraio. E’ stato molto difficile, credetemi. Ma si possono riaccendere i motori”, racconta al telefono. “Aspetto di ritrovarmi sul palco insieme a tanti artisti. Per fare musica. Abbiamo bisogno del pubblico”.