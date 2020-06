Gfvip, Signorini non parla ma i Damellis sono pronti

Francesco Fredella 19 giugno 2020 a

“Non fatemi questa domanda”: parola di Alfonso Signorini, che in diretta su Instagram risponde ai fan che gli chiedono del Grande Fratello vip. E scopre qualche carta. Corsa ai nomi dei concorrenti che potrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia (il programma inizierà da settembre). “La quota trash sarà garantita”, assicura il direttore di Chi. Poi, sorridendo, dice: “E’ la mia prima volta”, riferendosi alla diretta su Instagram. Tantissimi fan gli chiedono domande sul cast, che sarebbe al completo. Almeno questi sono i rumors delle ultime ore. E non appena qualcuno in diretta fa il nome dei Damellis, Signorini gela tutti: “Non fatemi queste domande. Non posso rispondere”.Caso chiuso. Una volta per sempre.

econdo i ben informati potremmo assistere ad un ritorno della coppia Damante - De Lellis nella casa di Cinecittà: i due beniamini della Rete, lo ricordiamo, hanno partecipato al Gf vip in edizioni separate. risponde Alfonso ad un utente. Il cast dovrebbe essere praticamene chiuso. Queste sono le ultimissime indiscrezioni. Ma tutto potrebbe cambiare all’ultim’ora. Anche perché, come vuole la tradizione dei reality, i concorrenti potrebbero entrare anche in corsa.