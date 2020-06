Grande Fratello Vip, spunta Alessandra Mussolini. Tris di donne, i piani di Alfonso Signorini

Giada Oricchio 15 giugno 2020 a

Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento e Alessandra Mussolini: è questo il tris di donne che Alfonso Signorini è pronto a calare al Grande Fratello Vip 5? Il reality show di Alfonso Signorini partirà tra settembre e ottobre, andrà in onda due volte a settimana su Canale 5 e punterà su un cast ancora più famoso della quarta edizione conclusasi con la vittoria di Paola Di Benedetto l’8 aprile scorso. Tra i vip desiderosi di mettersi alla prova sotto le telecamere di Cinecittà, sono date per certe la presenza di Elisabetta Gregoraci nonostante l’ex marito Flavio Briatore non sia d’accordo e quella di Flavia Vento (anticipazione TvBlog). Sempre secondo Blogo, ci sarebbe un altro nome forte, quello di Alessandra Mussolini. Ma la parlamentare, spesso opinionista dei salotti di Barbara D’Urso, sarebbe corteggiata anche da Milly Carlucci per “Ballando con le Stelle”.

Come è noto, la conduttrice di RaiUno ingaggia per il dancing show solo volti noti vergini di reality e poco prima che scoppiasse il Coronavirus era sul punto di ottenere la firma della Mussolini. Chi dei due la spunterà?

Intanto Alfonso Signorini sta cercando l’opinionista donna da affiancare al confermato Pupo e i rumors portano all’identikit di Giulia De Lellis, protagonista dello storico GFVip2. L’influencer da 4 milioni di follower avvicinerebbe il pubblico giovane e porterebbe in dote il fidanzato Andrea Damante nel ruolo di concorrente (per la seconda volta dopo il GFVip 1). Tra i volti noti che hanno smentito di essere interessati a entrare nella casa di Cinecittà, ci sono l’attrice Michela Quattrociocche e le sorelle Buccino.