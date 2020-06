Alessandra Mussolini e i macabri insulti ricevuti in un pacco: cosa rivela da Barbara d'Urso

15 giugno 2020 a

Alessandra Mussolini a Live - Non è la d'Urso ha raccontato degli insulti ricevuti all'interno di un pacco insieme ad alcuni mobili che aveva ordinato. L'ex europarlamentare, in collegamento con lo studio di Barba d'Urso, ha annunciato che ha sporto denuncia per l'episodio. Quando la Mussolini ha aperto il pacco portato a casa da un corriere ha trovato un foglio con su scritto "fascista di m..." e il disegno di un uomo stilizzato a testa in giù. "Un chiaro riferimento a Piazzale Loreto", ha detto la conduttrice ricordando il luogo dell'uccisione di Benito Mussolini, nonno di Alessandra. "La cosa che mi ha fatto più male, in un momento così difficile dove c'è gente che muore di fame, rivedere una cosa così lontana e anacronistica", ha detto la Mussolini.

La vicenda è quella dell’acquisto di un divanetto da Leroy Merlin e spedito a casa dell'ex europarlamentare. "Il foglio con la scritta fascista di m... ed un pupazzo con la testa in giù era all’interno del pacco. Se il messaggio fosse stato attaccato all’esterno sarebbe stato diverso", aveva raccontato la Mussolini all'Adnkronos. "Non è la prima volta che ricevo insulti, ma questa volta si va oltre" perché il foglio "era all’interno del pacco. Ero andata a comprare un divanetto con sedie da esterno da Leroy Merlin - aveva spiegato - Ho chiesto di portarli a casa. Arriva un pacco imballato. Apro e trovo la bolla di un cliente sconosciuto, con tanto di nome, cognome e numero di telefono con dietro scritto: ’fascista di merda ed un pupazzo a testa in giù. È stato brutto perché in un momento come questo non c’entrava nulla. E denota la frattura. Sanno nome, cognome, indirizzo, tutto. Ho denunciato l’episodio ai carabinieri. Leroy Merlin deve assolutamente prendere precauzioni".