"È stato un momento bruttissimo", Signorini senza freni

Francesco Fredella 13 giugno 2020

a

a

Signorini si confessa a cuore aperto. Con un post sui social svela di aver perso la registrazione di un messaggio vocale nella segreteria telefonica. Quel messaggio era prezioso, era di sua madre (scomparsa da tempo). “Mi è crollato il mondo addosso...”, dice il direttore di Chi.

“Ogni volta andavo a risentirmi quel messaggio, mi dava conforto”: dice Alfonso Signorini. “Tre mesi fa ho passato un giorno bruttissimo. […] Ho scoperto dopo Natale che quel messaggio lì non c’era più inciso. Mi è crollato il mondo addosso. Ho realizzato che non avevo più niente, è stato un brutto momento”. Il suo racconto fa il giro della Rete, dove tra l’altro il direttore di Chi è amatissimo. Ora si prepara ad una nuova edizione del Grande Fratello vip, che inizierà a settembre. Il cast non è ancora al completo. Il conduttore dice di aver esaminato decine e decine di concorrenti tramite Zoom, l’applicazione per le videochiamate che in quarantena è stata scoperta da tantissime persone. Unico nome certo è quello della Gregoraci. Condizionale d’obbligo.