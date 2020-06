Sì a Temptation Island ma in un'unica edizione con i vip

Giada Oricchio 11 giugno 2020 a

Temptation Island e Temptation Island Vip diventano un tutt’uno e daranno vita a una sola edizione a partire da luglio. A raccontare le storie e presiedere i falò, ci sarà Filippo Bisciglia, fuori Alessia Marcuzzi. L’anteprima è di “Tvblog.it”. La spada di Damocle di possibili contagi a causa del Coronavirus avrebbe portato la redazione, che fa capo alla Fascino di Maria De Filippi, a far convergere i due docu-reality.

Sul sito si legge: “Secondo quanto apprende Blogo, infatti, sarà il risultato dell'unione della versione vip e di quella nip. Insomma, in gioco ci saranno sia coppie celebri (come quella formata da Antonella Elia e il suo compagno Pietro Delle Piane), sia coppie formate da persone comuni. Il reality estivo prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi dovrebbe essere registrato in Sardegna a partire dal prossimo 20 giugno, con messa in onda su Canale 5 tra la fine del mese e l'inizio di luglio (attualmente sarebbe prevista, come da palinsesto Mediaset, martedì 7 luglio). La decisione di mischiare vip e nip sarebbe maturata dopo settimane di riunioni e di riflessioni”, questo significa che uno tra Filippo Bisciglia e Alessia Marcuzzi perderà la conduzione di Temptation Island: a quanto pare sarà proprio la conduttrice romana a dire addio alla Sardegna dopo una sola edizione.

Per quanto riguarda i volti noti desiderosi di fare il viaggio nei sentimenti all’Is Morus Relais, oltre ad Antonella Elia e Pietro Delle Piane, secondo “TvBlog” ci sarebbero anche l’ex Miss Italia Manila Nazzaro con il fidanzato Lorenzo Amoruso, ex calciatore. “Fanpage.it” invece ha anticipato che un’altra coppia (anche se allo stato non risulta esserlo) potrebbe essere quella di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli.