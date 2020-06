Altro che crisi..., la Marcuzzi  e Paolo Calabresi in love

Francesco Fredella 10 giugno 2020 a

Matrimonio salvo. Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi non sono in crisi. Dietrofront dopo le spifferate sui giornali. Ora arriva l’ipse dixit del settimanale Chi, che ha paparazzato la conduttrice e suo marito al mare. Ovviamente insieme (ospiti a Sabaudia di Giovanni Malagò). E nel fine settimana appena trascorso c’erano pure Myrta Merlino e il compagno Marco Tardelli, ex calciatore, compagno della giornalista di La7. Nessuna burrasca. Tutte indiscrezioni, quelle delle scorse ore, poco fondate. Le foto di Chi mettono la parola fine alla vicenda. Sono più uniti che mai.