Alessia Marcuzzi, voci di separazione: ha lasciato il marito

Francesco Fredella 26 maggio 2020

Per adesso è giallo sui motivi della rottura, ma sembra che la quarantena di Alessia Marcuzzi sia stata di fuoco. Infatti, secondo le indiscrezioni di Dagospia, la conduttrice avrebbe mollato suo marito Paolo Calabresi. Una vera doccia gelata. “Ha lasciato il marito”, scrive Dagospia. Ma, per adesso, non si conoscono altri dettagli. La coppia, che sembrava molto affiatata, si era sposata nel 2014 a Londra in gran segreto. Una cerimonia per pochi intimi. Blindata. Ma la Marcuzzi, in tutti questi anni, ha mantenuto ottimi rapporti con i suoi ex Facchinetti e Inzaghi. Spesso giornali e siti hanno raccontato le vacanze di una famiglia allargata da imitare. E’ mistero, però, sulla fine di questo matrimonio. Per adesso la conduttrice, che dovrebbe tornare in video a settembre con un programma, non commenta.