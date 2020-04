Le Iene diventano virtuali. La fase 2 senza Alessia Marcuzzi e Nicola Savino

Rivoluzione. Senza studio, ma in onda lo stesso. Le Iene tornano e fanno ricorso al piano B per non lasciare a secco i telespettatori. Lo racconta a Tv sorrisi e canzoni Davide Parenti, l’autore storico del programma di Italia1. “Ci sarà uno studio virtuale che ricorda app come Zoom e Skype”, dice Parenti. Lo stop per il programma dura dal 7 marzo (fino al 21 aprile). Nella nuova edizione, che rispetterà le regole anticontagio, non ci saranno Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Toccherà a Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma condurre la prima puntata mentre Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri saranno al timone della seconda.

Parenti, però, assicura a Tv sorrisi e canzoni che la Marcuzzi e Savino non resteranno in panchina. “Si troverà il modo di includerli nuovamente”, dice l’autore. Per adesso i due conduttori sono a riposo. Spazio ai giornalisti, che torneranno in studio (virtuale).