Boris 4, un'altra stagione è possibile. L'appello dei protagonisti della serie cult

Da quando è rispuntata su Netflix la serie tv di culto Boris è tornata incredibilmente sulla breccia, con visualizzazioni record macinate da vecchi e nuovi fan. Che chiedono la realizzazione della quarta stagione di quella che da molti è considerata la migliore serie italiana di sempre.

Tutto parte da una richiesta inviata da un fan della serie a Netflix che l'ha messa in catalogo a tredici anni dalla messa in onda del primo episodio. La richiesta ha raccolto il supporto di alcuni protagonisti dello storico cast come Paolo Calabresi (l'elettricista Biascica), Caterina Guzzanti (l'assistente alla regia Arianna Dell'Arti) e Carolina Crescentini (la star della fiction Occhi del cuore 2 Corinna Negri) che hanno rilanciato l'appello, dandogli maggiore visibilità

"Il rispetto del pubblico, i sentimenti e la profonda voglia di aprire tutto e smarmellare devono essere rispettati da voi che ci avete dato una speranza riproponendo il miglior prodotto comedy italiano degli ultimi 20 anni", si legge nella richiesta che cita alcuni dei tormentoni linguistici che caratterizzano la serie che segue le avventure del regista televisivo René Ferretti (Francesco Pannofino) e del cast della fiction immaginaria Occhi del cuore 2.

Una quarta stagione è possibile? Difficile dirlo. Pesa la scomparsa di Mattia Torre, che insieme a Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo ha scritto e diretto le tre stagioni e il film. E forse si tradisce anche un po' lo spirito originario. Vi ricordate l'episodio dello sceneggiatore di fiction pentito? "Non andate mai oltre la terza stagione...".