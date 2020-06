Barbara D'Urso suona la carica tra Gf e Live. Dove la vedremo in tv

Francesco Fredella 05 giugno 2020 a

Non solo Live, Domenica Live e Pomeriggio5: arriva anche il Grande Fratello Nip. Tutto è confermato da Barbara d’Urso che affida al Corriere della sera la comunicazione ufficiale con tutte le date della nuova stagione.

“Come previsto da tempo, a settembre (il 7) sono in palinsesto con Pomeriggio5, il 13 inizierà Live non è la d’Urso e Domenica Live, pronta a ripartire dopo la sospensione per l’emergenza Coronavirus”, racconta la regina di Cologno che è ancora in onda con lo show della domenica in prima serata. L’altra novità, che era nell’aria da giorni, è legata al Grande Fratello Nip. In studio al Live, domenica sera, Barbara aveva scherzato con Cristiano Malgioglio dicendo: “Tornerà, Cristiano. Tornerà il nostro Gf”. Notizia confermata al Corriere della sera. “Anche il Grande Fratello tornerà”, precisa la conduttrice nell’intervista.

“In questi giorni continuo a occuparmi del serale che da intrattenimento e paillettes è passato a dare ampio spazio all’informazione, proponendo inchieste di domenica sera”, dice la d’Urso. Il suo Live, infatti, ha inanellato un successo dopo l’altro strizzando l’occhio all’informazione con una prima parte dedicata all’emergenza Coronavirus. Anche gli ascolti hanno sorriso allo show: picchi altissimi del 22% e oltre 10 milioni di contatti in Rete. Tutto durante mesi difficilissimi, senza pubblico. Ma nessuna emergenza televisiva per l’amatissima Barbarella.