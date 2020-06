Maria De Filippi a Domenica In. Mara Venier e Luciana Littizzetto si commuovono

Giada Oricchio 07 giugno 2020 a

a

a

Maria De Filippi sbarca nel pomeriggio di RaiUno: videomessaggio per Mara Venier e Luciana Littizzetto nella puntata di “Domenica In” del 7 giugno. E loro la osannano.

Luciana Littizzetto, il volto sorridente e dissacrante di “Che Tempo che Fa”, ha emozionato Mara Venier raccontando la difficile scelta dell’affido: “E’ un percorso bellissimo, ma complicato. Nel mio caso, Jordan aveva nove anni, Vanessa undici, adesso sono grandi, hanno 23 e 25 anni. Le loro ferite sono le mie e alcune non si sono ancora chiuse. Bisogna sapersi adattare ed essere resilienti. Io stavo pensando all’affido quando mi confrontai con Maria che già aveva preso suo figlio” e la Venier: “L’hai nominata tu, guarda che sorpresa”.

"Uova in fronte". Sabrina Ferilli si vendica e l'amica Maria la paga così

E’ andato in onda un videomessaggio dolcissimo di Maria De Filippi: “Lucianina ti voglio dire che sei onesta, sei generosa, sei buona, sei una brava mamma, sei brava quando porti fuori il cane. Ti voglio bene, sei una cara balenga. Mando un bacio speciale a Mara che non vedo da tanto tempo, la vedo solo in televisione. E in bocca al lupo perché so che sei caduta”. Lucianina, come la chiama Fabio Fazio, ha sottolineato di essere riconoscente alla moglie di Maurizio Costanzo: “Maria mi ha aiutato molto nella vita e le sono davvero grata. Che risate ai tempi di C’è Posta per Te”. Anche Mara Venier, oggi indiscussa signora della domenica, le ha reso omaggio nel pomeriggio di RaiUno: “Pure io le sono grata. Mi ha teso la mano in un momento difficile, non lo dimenticherò mai, quanto mi sono divertita a Tu Sì Que Vales! Le voglio bene e spero di rivederla presto”.