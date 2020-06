Amici Speciali, Stash diventa papà. Maria De Filippi manda in onda l'ecografia

Giada Oricchio 05 giugno 2020 a

Stash diventa papà: scoop durante la finale di “Amici Speciali”. Ma è mistero sull'identità della fidanzata. Il frontman dei “The Kolors” ha mandato in tilt i social annunciando in diretta nel corso dell’ultima puntata del talent show di beneficenza a favore della Protezione Civile che presto avrà un figlio. Maria De Filippi ha invitato il suo pupillo a guadagnare il centro dello studio, gli ha regalato una collanina d’oro con un orsetto e ha mandato in onda un video che Stash le aveva mandato un po’ di tempo fa. Era il battito di un cuore: “Stash diventa papà” è l’annuncio-benedizione della De Filippi (sembrerebbe che si tratti di un maschio, nda) e il cantante, in preda a una tenera commozione, ha detto: “E’ una cosa assurda, ma in senso positivo. In un momento così strano la vita mi ha fatto il regalo più bello”.

Un autentico colpo di scena per la Rete: in pochi sapevano che Stash fosse fidanzato e la notizia ha colto tutti di sorpresa. Uno stupore felice anche se adesso è caccia alla compagna di cui non si conosce (ancora) nome e volto.