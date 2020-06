Uomini e donne, Maria De Filippi sbugiarda Pago. Cosa c'è tra Serena Enardu e Alessandro Graziani

Giada Oricchio 04 giugno 2020 a

Il triangolo Pago, Serena Enardu, Alessandro Graziani approda a "UominieDonne". Nella puntata di giovedì 4 giugno, Maria De Filippi ha difeso l'ex tronista e smentito il cantautore sardo che in una lettera aperta al settimanale "Chi" ha rivelato di essersi lasciato con la storica fidanzata per colpa del corteggiatore di Giovanna Abate.

Dopo l'amore ritrovato al GFVip, Pago e Serena si sono lasciati proprio a ridosso dell'uscita del libro del cantautore. Pacifico Settembre ha dichiarato alla rivista di Alfonso Signorini che l'aveva lasciata perché, spiando il cellulare di lei, ha scoperto che con l'ex tentatore di Temptation Island c'era stata una vera e propria relazione lampo. A sua volta, la Enardu ha replicato via Instagram che era falso e che aveva cacciato di casa Pago per altri motivi.

La De Filippi ha ospitato il giornalista della rivista di gossip che ha firmato lo sfogo di Pago e quello ha cominciato a interrogare Alessandro nemmeno fosse a "Un giorno in Pretura". L'approccio "da terzo grado" non è piaciuto ai social, che hanno sottolineato come le domande intime andassero fatte a Serena, la fidanzata farfallona anziché al single Alessandro, e nemmeno alla De Filippi che ha preso in mano la situazione rivolgendosi al giovane in modo pacato e non aggressivo. Alessandro, messo alle corde, ha fatto capire che non si trattava di una storia, ma di qualche notte di fuoco: "Ho visto Serena due volte e ho i testimoni. È vero che le sono stato vicino, era una persona massacrata sul web. Ma non ho avuto una storia, non le ho mai detto che la amo e lei non l'ha detto a me. Mi state massacrando da mesi su questa storia. L'ultima telefonata con Serena è del 31 ottobre: mi ha chiamato per porre fine alla nostra amicizia, riteneva che non fosse il caso di andare avanti. Io ci rimasi male, ma capii che in fondo aveva ragione. Provavo affetto e amicizia, che poi dietro ci sia stata una storia è una cosa personale. Preferivo non svelare particolari in pubblico. Perché non chiamo Pago? Non credo che gli faccia piacere. Comunque credevo che lui sapesse tutto veramente, così aveva detto al GF".

Alla De Filippi preme sottolineare che quando è sceso per corteggiare Giovanna non era impegnato e Alessandro conferma: "L'ultima volta che Serena e io ci siamo sentiti è stato inizio gennaio. Non le parlavo da settimane quando ho iniziato a corteggiare Giovanna. Sono reticente a parlare di lei perché devo aver rispetto di una persona che a casa ha un figlio e poi mi dava fastidio parlare di un'altra donna quando ero qui per Giovanna".