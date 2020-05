Sabrina Ferilli, vendetta ad Amici Speciali con uova e bandana. Maria De Filippi ridotta così

Giada Oricchio 29 maggio 2020 a

Sabrina Ferilli serve la sua “vendetta” durante la semifinale di “Amici Speciali”, il talent show benefico di Maria De Filippi a favore della Protezione Civile: “Stasera tocca a me rispondere ai tuoi scherzetti di ca**a. Ci fai vedere la tettina?”. L’attrice romana è grande amica di Maria De Filippi e stasera si è presa una piccola rivincita dopo gli scherzetti delle ultime settimane: “Tocca a me vendicare Rudy e tutti gli altri. Allora sei bella, brava, bionda… queste cose l’hanno scritte gli autori, io avrei usato altri aggettivi. Hai un fisico tonico, non è così perché io ti tocco, asciutta sì, sprezzante del pericolo, sì questo è vero perché sei matta. Allora, questa volta le domandine le faccio io. Ti ricordi quelle domande di cac***na che facevi ad House Party? Ora io faccio la conduttrice e te la concorrente”.

Lo sketch è quello delle uova da rompere sulla fronte ogni volta che non si indovina la risposta. La De Filippi trema: “Siamo in diretta non possiamo farlo. All’epoca era registrato. Ci fermammo due ore” e la Ferilli: “Ma io ti voglio vedere con l’uovo spiaccicato sulla testa per tutta la serata…. Uhh ti levi la giacca… Vediamo che si vede… qualche tettina… ti faccio le domande, dai sono semplici”. In realtà sono quesiti con il doppio senso: “Cos’è il pac? E il durian italianizzato durione? E il marsupiale?”. Maria De Filippi banda nera sulla fronte non sa rispondere e inevitabilmente l’uovo fresco si rompe e le cola dalla fronte. Il trofeo? Un pupazzo di Calimero.