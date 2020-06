Antonella Clerici si rimette ai fornelli. E la trasmissione la produce l'ex socia dell'ad Rai

06 giugno 2020 a

a

a

Antonella Clerici starebbe per tornare in Rai in un programma in cui tornerebbe ai fornelli. Secondo quanto ha postato il leghista Alessandro Morelli, però, "la produzione del nuovo programma sarebbe affidata alla società dell'ex socia dell'amministratore delegato Rai". Alla faccia del conflitto di interessi, insomma.

Come se non bastasse, la trasmissione sarebbe addirittura ospitata a casa della Clerici e pare che "qualcuno le pagherà pure l'affitto della location".