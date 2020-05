La casa nel bosco di Antonella Clerici diventa un programma. Ritorno in tv, tutti i dettagli

Francesco Fredella 30 maggio 2020 a

Si chiama “La casa nel bosco” il nuovo programma di Antonella Clerici. La conduttrice torna in grande spolvero in televisione. Su di lei avevano scommesso tutti per quella grande professionalità che è un tratto distintivo da sempre. La Clerici prende lo spazio de “La prova del cuoco”, il suo storico programma di Rai1 che è stato condotto dalla Isoardi. La trattativa, secondo indiscrezioni, sarebbe in corso da alcune ore. Il titolo del nuovo format riprende un po’ quello che abbiamo visto in questi mesi di lockdown: la casa piemontese (appunto immersa nel bosco) della Clerici, che si è collegata con i programmi di Rai1. Adesso diventa il set per il suo nuovo format targato Stand by me (la società fondata da Simona Ercolani che ha realizzato molti programmi per la Rai). Non si sa ancora quando inizierà il nuovo programma, ma da indiscrezioni sembra che sia questione di poche settimane. Il ritorno di Antonella Clerici in tv è stato salutato positivamente dalla Rete. Che la adora