Torna il Grande Fratello. Parola di Barbara D'Urso

Ci sarà. Non si sa ancora quando. Ma ci sarà. Il Gf, versione Nip, tornerà su Canale5. E’ Barbara d’Urso (madrina per antonomasia del reality) ad assicurarlo a Cristiano Malgioglio durante il Live.

Il cantante, occhiali da sole d’ordinanza e abito rosso, scivola dalla poltrona. Gaffe in studio. Cristiano parla. E’ inarrestabile. La d’Urso cerca di fermarlo e dice: “Quando ci sarà il Grande Fratello parlerai, parlerai. Perché tornerà”. E sui social la parola Grande Fratello diventa trend topic: la più cliccata. La d’Urso con queste parole si assicura Cristiano tra i suoi opinionisti fissi. Ed è boom. Intanto, nei prossimi mesi dovrebbe iniziare il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. A partire da settembre. Ma la versione classica non andrà in pensione. E’ assicurato.