Tommaso Paradiso in tv manda in delirio i social: quando avevo sei mesi...

Tommaso Paradiso ma che dici mai?! Il cantautore ed ex frontman del gruppo "The Giornalisti" ha confessato a "L'intervista" di Maurizio Costanzo, in onda ogni giovedì in seconda serata su Canale 5: "Mio padre mi abbandonò quando avevo sei mesi. Mi misi davanti alla porta per fermarlo". Quei sei mesi sono sembrati un po' pochini al popolo social: se gli altri neonati si limitano a sbavucchiare, gattonare e avere le coliche, il piccolo Tommaso era già un precocissimo piccolo eroe della Marvel. E inevitabile è scattata l'ironia del web: "A sei mesi già rifletteva su come diventare sovrano dell'universo", "Una volta ho salvato mio padre che stava cadendo dalle scale e avevo solo tre mesi. Battuto", "Io a sei mesi scrivevo già cose più sensate di Tommaso Paradiso", "Il pupo dell'app Immuni è Tommaso Paradiso", "Scopriamo l'eroe che è in noi dopo Tommaso: io a sei mesi avevo già la SIM svizzera di Moggi", "Tommaso a un anno fermò i carrarmati cinesi", " 7 mesi già rollavo", "A sei mesi smisi di fumare", "Io a sei mesi avevo già sei anni", "A sei mesi rigurgitavo per manifestare il mio disappunto su Chernobyl", "Pischello, io già saltavo la staccionata. Sei mesi e non sentirli", "Ho preso un master in ingegneria informatica e ho realizzato un software a sei mesi citando Tommaso Paradiso", "Tommaso Paradiso a sei mesi aveva già sciolto i The Giornalisti", "Dura replica di Renzi a Tommaso: ho scritto il libro a 5 mesi ma non vado in giro a vantarmi come fai tu".

Immancabile la citazione di Carlo Verdone: "A sei mesi mi ero imbarcato su un cargo battente bandiera liberiana" e ancora: "A sei mesi guardava già i cantieri", "A sei mesi aveva ucciso tutti i dinosauri". C'è anche chi lo immagina come Chuck Norris e Superman, ma la più divertente è: "Tommaso dai non fare il timido, raccontaci di quella volta che tagliasti il cordone ombelicale da solo".