Fuga lampo per Belen Rodriguez. Dov'è Andrea Iannone

“Belen in auto si è diretta verso la Bergamasca. Era sola”: il paparazzo Alan Fiordelmondo racconta il suo inseguimento con Belen, “armato” di macchina fotografica al collo. Che non lascia mai. Alan ci dice che la Rodriguez, dopo una giornata di shopping milanese, decide di lasciare la città. Sola. Senza nessuno al seguito. Soprattutto senza Andrea Iannone che, secondo il super paparazzo, si troverebbe in Svizzera dove ha casa. A proposito: a Lugano aveva comprato e arredato casa proprio insieme a Belen, ai tempi del loro amore. Naufragato all’improvviso.

Belen avrebbe deciso di “staccare la spina” ritagliandosi un po’ di tempo senza paparazzi al seguito e senza clamore mediatico. La sua storia con Stefano De Martino, dopo un matrimonio burrascoso, aveva ricominciato a far sognare tutti. Poi arriva un finale inatteso con quel video in cui la showgirl annuncia lo stop. Clamoroso. Improvviso. Ed è per questo motivo, probabilmente, che Belen vuole ritagliarsi un po’ di privacy optando per una fuga lampo. Ovviamente senza Iannone. Meglio ribadirlo, visto che giorni fa si erano diffuse voci su un incontro. Casuale. Nulla di più. La Rodriguez - dopo la fine della storia con il suo ex marito - torna sull’argomento con un’intervista al settimanale Tv sorrisi e canzoni. E dice: “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”. Adesso Belen chiede riservatezza.