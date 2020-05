Belen Rodriguez e Andrea Iannone a Milano. L'indiscrezione è una bomba

Francesco Fredella 27 maggio 2020 a

Davvero Andrea Iannone ha incontrato, casualmente, la sua ex Belen Rodriguez? L’indiscrezione corre in Rete e viene raccontata anche dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Secondo una gola profonda Belen si trovava con suo fratello Jeremias in un ristorante di Milano. Poco dopo sarebbe arrivato Andrea Iannone, legatissimo al piccolo di casa Rodriguez da una storica amicizia (ricordiamo che proprio grazie a lui ha conosciuto Belen).

Ma si vocifera, addirittura, di una profonda crisi tra Stefano De Martino e Belen. L’ex ballerino di Amici di trova a Napoli per “Made in sud” e - addirittura - c’è chi racconta che Belen avrebbe tolto la fede. Un particolare stranissimo, che rovescerebbe tutta la situazione idilliaca raccontata in questi ultimi mesi (dopo il loro ritorno di fiamma). Sembra che Belen e Iannone si siano incrociati a distanza. Casualmente. Ma se ci fosse lo zampino di Jeremias? Mistero. Il pilota, intanto, ha chiuso definitivamente i rapporti con Giulia De Lellis dopo una storia lampo. Si dice che sti flirtando con la bellissima Cristina Buccino. Indiscrezioni. Nulla di più. Che mandano in tilt i fan.