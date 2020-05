Belen Rodriguez, ecco il video verità sulla crisi con Stefano De Martino

27 maggio 2020 a

Belen Rodriguez rompe il silenzio e dopo gli ultimi rumors riguardanti la presunta crisi tra lei e il marito Stefano De Martino, la showgirl ha voluto chiarire il suo punto di vista con un video pubblicato su instagram . "Queste per me sono giornate non facili, veramente complicate. Ma una cosa la voglio dire e voglio che esca dalla mia bocca perché ogni volta che apro internet e leggo degli articoli su di me dico che mi sono rotta le palle! Sono stanca di leggere articoli riportati su internet che travisano e cambiano completamente la situazione delle cose".

Il settimanale Chi aveva paparazzato la showgirl argentina mentre si trovava nello stesso ristorante in cui c’era il suo ex fidanzato Andrea Iannone, entrambi in compagnia di altre persone. "Questo è un momento difficile per me, non me lo aspettavo -dice- Sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto e sono un essere umano come tutti gli altri ma non ci sto più a leggere illazioni su di me. Se io vado in giro per la città e per caso arrivano delle persone non è colpa mia, né una responsabilità mia né tanto meno una cosa organizzata da me. Per tutto il resto quando me la sentirò racconterò veramente come stanno le cose, ma io non gli altri, non ho più venti anni, ho delle responsabilità".

"È normale che se una persona non è molto felice suo fratello e la sua famiglia la portino in un ristorante per mano a bersi un bicchiere di vino. Io ci sto mettendo la faccia, chiedo ai giornalisti che scrivono su internet di stare al posto loro e di non scrivere caz... perché altrimenti io su intagram poi racconterò la mia verità"’, conclude

Belen.