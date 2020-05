Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, ecco i dettagli della passione

Francesco Fredella 27 maggio 2020 a

a

a

Dimenticate le polemiche. Adesso, tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvia è passione allo stato puro. Dopo il bacio (tanto atteso) c’è stato altro. Molto di più. Insomma, adesso è proprio la Incorvaia a raccontare al settimanale “Chi” tutti i dettagli.

A Live la sceneggiata di Paolo e Clizia. La d'Urso li massacra in diretta

“Che poi l’attesa è più erotica dell’atto in sé”, dice l’ex di Sarcina. “Che passione, sì, io mi sono emozionata ed è stato molto...è stato pazzesco, ha confermato tutto quello che avevo sentito già al primo bacio e...”,assicura l’ex di Sarcina. I fan della coppia, che sembrano infuocati come quelli dei Damellis, non perdono tutte le mosse di Paolo e Clizia. Che vanno avanti. Sognano. Si amano. Non pensano alle polemiche. E rispondono a chi punta il dito contro: “Che dire? Ciao mamma e ciao pure a Rita. Diciamo che da quel primo bacio io avevo già capito che c’era chimica fra noi due. Da quel primo bacio io ho subito sentito..."Hai capito tu qua Paolino il pariolino che mi sembrava tanto uno da Azione Cattolica"?”, continua la Incorvaia. “Come tutte le persone innamorate, appena finita la quarantena, ci siamo visti. Ma chi non avrebbe fatto così? Poi la sera dopo eravamo assieme in tv? Certo, eravamo ancora insieme. Finalmente insieme e lo saremo per molto tempo ancora, alla faccia delle malelingue”. Parola di Clizia.