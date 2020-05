Clizia Incorvaia, la concorrente squalificata dal GFVip4, fa il pieno di like su Instagram con una fotografia “d’autore”. L’influencer siciliana, in attesa di rivedere di persona Paolo Ciavarro, con il quale aveva iniziato una relazione all’interno della casa del Grande Fratello, ha postato uno scatto del suo lato B sodo e rotondo nella tenuta di famiglia in Sicilia. La quarantenne ex moglie del cantante Francesco Sarcina ha accompagnato l’immagine con un commento ironico: “Nel mezzo del cammin di nostra vita “... ripieghiamo sulla CUL...tura!!”. Tra i tanti mi piace spiccano quelli degli ex compagni d’avventura Fernanda Lessa, Andrea Montovoli, Rita Rusic e naturalmente Paolo Ciavarro: “E io mi concentro sul background”.