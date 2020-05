Paolo Ciavarro da Clizia Incorvaia fa infuriare tutti: perché loro sono affetti stabili?

È polemica social su Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: perché l'ex concorrente del GFVip4 ha avuto il permesso di lasciare Roma e arrivare in Sicilia? Giovedi, a "Pomeriggio 5", Barbara D'Urso si è collegata con Paolo Ciavarro trasferitosi in Sicilia per incontrare Clizia Incorvaia, la fidanzata conosciuta durante il Grande Fratello Vip 4. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha detto: "In questo momento mi trovo in Sicilia ma non sono con Clizia, prima di vederla devo fare alcuni giorni di quarantena. Non ce la faccio più, non vedo l'ora di incontrarla il 24 maggio".

I telespettatori sono rimasti perplessi: al momento, infatti, vige il divieto di spostamenti tra Regioni fatta eccezione per motivi di lavoro, per tornare alla propria residenza e per ricongiungimenti con i congiunti stabili. Ciavarro e Clizia Incorvaia si conoscevano da un mese quando lei fu squalificata per aver offeso Andrea Denver con "sei un Buscetta, un pentito e io non parlo con i pentiti". I due erano in fase di affettuosa conoscenza ma poi non si sono visti per altri due mesi.

Su Twitter scrivono: "Scusatemi ma perché Paolo Ciavarro può andare in un'altra regione a trovare Clizia, nonostante non ci sia di mezzo una residenza o una parentela, ed io non posso andare a trovare il mio ragazzo che vive in un'altra regione?!", "Ciavarro e Clizia che si conoscono da 3 MESI al Gf sono congiunti stabili da avere il diritto di muoversi tra regioni? E noi con i congiunti con cui abbiamo rapporti da ANNI siamo condannati a rimanere fermi?", "Come al solito le regole non valgono per tutti", "Ah, ma quindi Paolo Ciavarro può fare il ca**o che vuole e quindi andare in Sicilia per vedere Clizia e noi comuni mortali no? Complimenti! #congiuntidiserieb". Tuttavia, è probabile che Ciavarro abbia ottenuto il permesso di spostarsi non perché sia un grande amore, ma per lavoro. Il ricongiungimento con l'Incorvaia dovrebbe essere trasmesso dalle telecamere dei programmi di Barbara D'Urso.