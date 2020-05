Malgioglio a passeggio dopo la quarantena. Ecco come si presenta per strada

Dopo quasi tre mesi arriva la prima uscita. Cristiano Malgioglio ai tempi del Covid-19, in una delle strade del centro di Milano, si presenta con mascherina, visiera in plexiglass e immancabili guanti. Ovviamente neri. E sui social la prima foto in esterna riceve un botto di like.



"Dopo quasi tre mesi finalmente ho voluto farmi una passeggiata nel cuore di Milano. Mi si è chiuso il cuore nel vedere tanti negozi chiusi e quasi il deserto nella città - scrive Malgy su Instagram. Speriamo di ritornare come una volta per riprenderci la nostra vita". In questi mesi Cristiano si è dedicato alla scrittura di un libro. E da nostre indiscrezioni, sembrerebbe un libro bomba con tante lettere d’amore inedite. Mistero sulla pubblicazione. Poi non ha perso di vista la musica. Infatti, dopo tre anni di successi - inanellati uno dietro l’altro - Cristiano ha preparato un nuovo brano. Che potrebbe, non appena terminerà questo brutto periodo - tornare a far sorridere e ballare l’Italia. Intanto, si gode una boccata d’aria. Ma non passa inosservato.