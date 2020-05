Fabrizio Corona tra Belen e Nina Moric? Cosa risponde l'ex re dei paparazzi

"Solo", Fabrizio Corona a sorpresa su presunti ritorni di fiamma e fidanzate Fabrizio Corona è single. L'ex re dei paparazzi smonta ogni gossip. La sua risposta alla parola fine ad ogni chiacchiericcio. Definitivamente. E quando sui social gli chiedono: "Belen o Moric?" Lui risponde: "Solo". Caso chiuso. Corona non è fidanzato. Con Nina Moric, sua ex moglie, ha ritrovato uno splendido rapporto che piace a tutti i fan. Su Instagram non sono più un mistero le stories con Nina e Carlos, il figlio che hanno avuto quasi 18 anni fa.

La parentesi d’amore con Belen Rodriguez è finita. Acqua passata. Adesso la Rodriguez, dopo aver amato Iannone, è tornata nelle braccia del suo ex marito Stefano De Martino. E tutti vissero felici e contenti.

Ma, invece, la love story tra Nina e Favoloso è finita nel peggiore dei modi. Dopo alcuni anni insieme, tra progetti imprenditoriali e televisione, i due stanno facendo guerra. La Moric ha denunciato Favoloso per maltrattamenti e stalking, lui l’ha querelata per diffamazione. La Procura di Milano sta indagando sui fatti raccontati in una denuncia dall’ex modella cronaca. E’ diventato un caso di cronaca giudiziaria. Bye bye gossip.