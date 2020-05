Patty Pravo e Riccardo Fogli, spunta la verità sul flirt

26 maggio 2020 a

Patty Pravo e Riccardo Fogli, spuntano retroscena sul loro amore. I due sono stati molto innamorati e, all'epoca, si sposarono anche in Scozia con rito celtico. Oggi spuntano altri dettagli sulla loro intensa storia d'amore. Nicoletta Strambelli ne ha parlato a "Verissimo" dove l'ex ragazza del Piper ha parlato di quella volta in cui si scambiarono le valigie: "Una volta dovevamo andare in luoghi diversi, ma avevamo le valigie uguali e ci siamo trovati io coi suoi maglioni e lui con i miei abiti da sera”.

E anche Riccardo Fogli recentemente è tornato a parlare dell'amore con Patty, mettendola in relazione con la fine dell'esperienza Pooh. "Mi trovavo benissimo con i Pooh, ma la mancanza di libertà mi impediva di vivere la mia grande storia d’amore con Patty Pravo - ha detto il cantante - Piuttosto che rinunciare a Patty torno a fare il gommista", aveva dichiarato all'epoca.