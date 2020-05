Viola Valentino e Riccardo Fogli: reunion e dispetti, cosa bolle in pentola

"È stato il mio primo grande amore in assoluto", aveva raccontato tempo fa Viola Valentino parlando di Riccardo Fogli. Un’amore mai dimenticato. L’ex Pooh aveva chiesto alla Valentino di concedere l’annullamento delle nozze alla Sacra Rota. Lei non gliel’ha mai concesso. Adesso Viola vorrebbe tornare a cantare con Riccardo Fogli. A Pomeriggio 5 la Valentino rompe il silenzio: “Ho chiesto di tornare a cantare con lui perché me l’hanno chiesto i follower. E io ne ho più di lui”.

Signoretti, invece, annuncia un’intervista scoop al settimanale Nuovo. “Non ha accettato la data del 1 luglio”, dice Signoretti. In edicola, probabilmente nel prossimo numero, ci sarà l’intervista attesissima a Fogli.