Bobby Solo, perché la dedica a sorpresa a Little Tony

Bobby Solo non poteva mancare. E alla vigilia del settimo anniversario della morte di Little Tony gli fa una dedica a sorpresa. Gli canta una versione struggente di "Can't help falling in love" del loro idolo comune Elvis Presley. E lo studio tv si scioglie in un brivido di commozione. Tutto davanti alle telecamere de "La vita in diretta" e di Lorella Cuccarini.

Il musicista ha tenuto banco e ha parlato anche del rapporto con suo figlio Ryan: “Lui è contento che non si va a scuola, in questo ha preso dal padre”. E poi la confessione di cosa ha fatto durante la quarantena: "Ho registrato una versione dance di Una lacrima sul viso. Ascoltare per credere...