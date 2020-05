La platea social fa volare "La vita in diretta"

La Vita in Diretta conquista i social. A RaiUno qualcosa è cambiato. La rete più istituzionale della televisione italiana, dopo il successo di "VivaRaiplay", mette a segno un altro gol. Durante la stagione 2019/20 “La Vita in Diretta”, attraverso la strategia social sviluppata dalla Multipiattaforma di Rai1, è sbarcata sul digitale e in soli 6 mesi ha raddoppiato le visualizzazioni mensili dei contenuti Twitter passando dai 500mila contatti di ottobre all'exploit di 1.000.000 di aprile. Un trend analogo si è riscontrato anche su Facebook.

Dunque, alla platea degli over si è affiancato un pubblico più giovane. Infatti, il 40% dei followers che seguono il programma su Instagram ha tra i 25 e i 44 anni e il 10% della community è formata da ragazzi tra i 18 e i 24 anni. Il programma di Lorella Cuccarini e Alberto Matano (che il prossimo anno potrebbero prendere strade diverse) è il quarto account social più seguito di RaiUno per numero di follower dopo il Festival di Sanremo, quello di rete e quello di Ballando con le Stelle. Un successo per La Vita in Diretta vista l'enorme espansione del digitale durante il lockdown da Covid-19 e anche in futuro.