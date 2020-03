Caffè Trucillo sempre più green con nuovo impianto fotovoltaico

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Caffè Trucillo, prodotto da tre generazioni dall’omonima famiglia, celebra nel 2020 il 70° anniversario di attività e diventa sempre più green grazie all’impianto fotovoltaico recentemente entrato in funzione nello stabilimento alle porte di Salerno.

Grazie alla partnership dell’azienda Cesare Trucillo Spa con Enel X, le miscele Trucillo nascono oggi da uno stabilimento in grado di autogenerare il 72% del suo fabbisogno energetico, attraverso i 350 pannelli fotovoltaici con materiali di ultima generazione che producono 134mila kWh/anno.

L’impianto fotovoltaico da 100 kWp, non solo permette all’azienda di risparmiare risorse, ma anche e soprattutto di ridurre le emissioni di CO2 di 100mila kg in un anno. L’energia necessaria per tostare, macinare e confezionare il caffè, arriva così direttamente dal Sole.

Un sistema di telegestione permette il monitoraggio da remoto in real time del corretto funzionamento dell’impianto, e di ottenere un servizio di diagnostica predittiva utile a individuare eventuali criticità e a indirizzare tempestivamente le adeguate operazioni di manutenzione.

"La nostra azienda è nata in casa, nella cantina davanti al mare dove mio padre Cesare, in pieno boom economico, iniziava a tostare e confezionare il caffè - spiega l’ad Matteo Trucillo - Un vantaggio delle pmi, soprattutto se familiari, è la rapidità di risposta e azione allo scenario di mercato che cambia. Confrontandoci molto con il mercato internazionale, abbiamo captato già diversi anni fa l’evoluzione verso un consumatore sempre più sensibile a prodotti e aziende rispettosi dell’ambiente e della società. Vogliamo continuare a crescere all’estero, e l’investimento nel nuovo stabilimento risponde a questo obiettivo".