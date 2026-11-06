Infrastrutture e resilienza, a Parigi il Forum OCSE 2026: al centro innovazione, governance e sicurezza

L’innovazione tecnologica come leva per rafforzare la sicurezza delle infrastrutture, migliorare il monitoraggio della rete e rendere più efficiente la gestione delle autostrade. È stato questo il filo conduttore dell’intervento di Vito Cozzoli, Amministratore delegato di Autostrade dello Stato, all’OECD Infrastructure Forum 2026, che si è svolto a Parigi, riunendo rappresentanti istituzionali, esperti e protagonisti del settore infrastrutturale ed economico internazionale.

Nel corso della sessione plenaria di apertura, Cozzoli ha illustrato l’approccio di Autostrade dello Stato, impegnata a promuovere un modello di gestione delle infrastrutture fondato sull’innovazione, sull’utilizzo delle nuove tecnologie e sulla valorizzazione dei dati.

“Con l’utilizzo di droni, sensori, rilievi digitali, robot e intelligenza artificiale, stiamo passando da una manutenzione reattiva a una manutenzione predittiva. La sicurezza passa dall’innovazione e l’analisi dei dati contribuisce a migliorare anche l’esperienza di viaggio degli utenti”, ha sottolineato Cozzoli.

Il Forum OCSE, in programma fino a domani, ha rappresentato inoltre un’occasione di confronto internazionale sulle strategie di finanziamento e governance degli investimenti infrastrutturali, sul coinvolgimento dei capitali privati e sulle sfide poste dai cambiamenti climatici, dalle tensioni geopolitiche e dalle trasformazioni tecnologiche.

In questo scenario, l’esperienza di Autostrade dello Stato si inserisce nel più ampio dibattito sul futuro delle infrastrutture, con un approccio che mette al centro sicurezza, innovazione e qualità del servizio, nella consapevolezza che la prevenzione dei rischi e la continuità delle reti rappresentano elementi fondamentali per la competitività e lo sviluppo del Paese.