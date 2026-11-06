Chiambretti, McVicar e Balivo a “Felicità” su Rai 2

Sabato 7 novembre Vicedomini nelle Langhe per la 15ª puntata

Piero Chiambretti, Caterina Balivo e Daniel McVicar sono tra gli ospiti di “Felicità”, il magazine di Pascal Vicedomini in onda sabato 7 novembre alle ore 12:00 su Rai 2. Per la 15ª puntata, il giornalista e conduttore accompagna i telespettatori alla scoperta di Alba, Grinzane Cavour e delle altre suggestive località delle Langhe, nel cuore del Piemonte, nel pieno della stagione del tartufo bianco.

Un viaggio tra spettacolo, arte, cultura, grandi tradizioni enogastronomiche e imprenditoria d’eccellenza, alla scoperta di uno dei territori italiani più conosciuti e apprezzati nel mondo.

Tra i protagonisti della puntata, dedicata anche all’arte contemporanea, Massimo Broccio, presidente della Fondazione Torino Musei, alla quale fa capo la prestigiosa fiera internazionale Artissima, il celebre gallerista e collezionista Roberto Casamonti, l’imprenditore Arturo Artom e Antonio Carloni, vicedirettore delle Gallerie d’Italia – Torino di Intesa Sanpaolo.

Ampio spazio sarà riservato alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, una delle manifestazioni enogastronomiche più prestigiose al mondo, attraverso l’incontro con il presidente dell’Ente Fiera Axel Iberti e con i cercatori di tartufi, i trifolau Roberto Bonetti e Mario Aprile, custodi di una tradizione secolare che rappresenta un patrimonio di cultura, passione e identità del territorio.

Da Grinzane Cavour, uno dei luoghi simbolo delle Langhe, interverrà Marco Scuderi, direttore dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, mentre un’importante testimonianza sull’eccellenza vitivinicola italiana arriverà dal Cavaliere del Lavoro Bruno Ceretto, protagonista della storia del grande vino piemontese, insieme alla figlia Roberta Ceretto, imprenditrice e rappresentante della nuova generazione alla guida dell’azienda di famiglia.

A raccontare la vitalità economica e produttiva del territorio sarà inoltre Giuliana Cirio, direttore generale di Confindustria Cuneo, con uno sguardo sulle imprese, sull’innovazione e sulla capacità del Piemonte di coniugare tradizione e sviluppo.

Non mancheranno gli incontri con i protagonisti dello spettacolo e della società, tra cui la giovane attrice Francesca Bergesio e l’imprenditore Davide Galli, in una puntata che intreccia storie, personaggi ed esperienze, celebrando il talento e le eccellenze italiane.