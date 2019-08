La Mostra del Cinema di Venezia si colora di verde con il Green Drop Award

Roma, 28 ago. (AdnKronos) - La Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia ospita per l’ottavo anno consecutivo il Green Drop Award, il premio che Green Cross Italia assegna al film, tra quelli in gara nella selezione ufficiale del Festival, che interpreta meglio i valori dell'ecologia, dello sviluppo sostenibile e della cooperazione fra i popoli.

Le tematiche ambientali saranno protagoniste al Lido che dal 28 agosto al 7 settembre ospiterà il 'green carpet' del Green Drop Award con personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo, dei fumetti, della cultura e della scienza.

Ogni anno la giuria è composta da esponenti del cinema e della sostenibilità ambientale. Presidente di Giuria dell’edizione 2019 è Stefania Sandrelli. Gli altri membri sono Claudio Bonivento, Tarcisio Agus, Bepi Vigna e Juan Vicente Manrique.

Tanti gli eventi organizzati dal Green Drop Award. Tra gli altri, l’appuntamento di gala alla Villa degli autori che il 4 settembre alle 18 vedrà la partecipazione del regista Terry Gilliam e dello scienziato Valerio Rossi Albertini.

Una grande sorpresa, inoltre, unirà cinema e fumetto. Alcuni classici del cinema infatti sono stati reinterpretati da grandi maestri del fumetto italiano per la Mostra di Venezia 'Il Cinema rovinato dal cambiamento climatico'. La collezione delle opere, che saranno esposte e presentate nel corso del festival, è stata curata dal Centro internazionale del fumetto di Cagliari diretto da Bepi Vigna.

Grande spazio sarà riservato anche all’importanza di una filiera sostenibile per il cinema, dalle produzioni alle sale cinematografiche con l’incontro 'Sustainable Screens - efficienza energetica e sostenibilità per il sistema delle sale cinematografiche italiane', il 3 settembre all’Italian Pavilion presso l’Hotel Excelsior, al quale prenderanno parte professionisti ed esperti del settore.

La consegna del Green Drop Award 2019 avverrà venerdì 6 settembre 2019 nella Sala Tropicana dell’Hotel Excelsior presso la Fondazione Ente dello Spettacolo.

"Quest’anno il nostro premio parla di futuro e di lotta ai cambiamenti climatici. Cinema significa intrattenimento ma anche riflessione e impegno. Aiuta a denunciare ma anche a sognare un futuro migliore, un po’ come sta facendo Greta con i giovani di tutto il mondo - ha spiegato Marco Gisotti, direttore del Green Drop Award - Lester Brown ha detto una volta che non abbiamo più tempo per essere pessimisti: potremmo dire che la Mostra del cinema di quest’anno è allora la più importante di sempre per lanciare un messaggio di allarme ma anche di speranza".

"È tempo che tutti agiscano. I drammatici incendi dell’Amazzonia e la fusione di grandissimi ghiacciai in Antartide come nel resto del mondo ci ricordano di fare la nostra parte", ricorda Elio Pacilio, presidente di Green Cross Italia.

L’edizione 2019 è realizzata con il Patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e in collaborazione con il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna e la Sardegna Film Commission.