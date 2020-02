Yaravirus, isolato in Brasile un microrganismo con un Dna sconosciuto

Mentre imperversa l'emergenza globale per il coronavirus cinese dal Brasile arrivano notizie su un misterioso virus con caratteristiche inedite. Lo hanno isolato gli scienziati dell’Università federale di Minas Gerais, a Belo Horizonte, che lo hanno chiamato Yaravirus in onore della figura mitologica Yara, una sirena "madre di tutte le acque"dal momento che il virus è stato individuato in alcune amebe recuperate in un lago artificiale.

Secondo The Independent, che ha riportato la notizia, i ricercatori nel comporre la sequenza del virus hanno scoperto che il 90 per cento del Dna era formato da geni mai trovati prima. Non fa inoltre parte della famiglia dei virus giganti, come il Tupanvirus recentemente scoperto. Ma cosa comporta questa scoperta? Difficile dirlo, in ogni caso sarà utile per comprendere meglio i meccanismi di evoluzione e diffusione dei virus come ad esempio il coronavirus.