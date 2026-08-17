Roma, omicidio a Tor Sapienza. Un 24enne ucciso da tre colpi di pistola

17 agosto 2026 a

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Il killer lo ha chiamato per nome e dopo una lite gli ha sparato tre colpi di pistola che gli hanno squarciato una vena interna all'addome. È morto così al policlinico Casilino il 24enne italiano Raymond Asosa Agheyisi. Il fatto è avvenuto sotto l'enorme caseggiato cilindrico di case popolari nel quartiere di Tor Sapienza, alla periferia sud est della Capitale, diventato ormai una piazza di spaccio di droga.

A dare l'allarme di quanto accaduto è stato un amico della vittima con una telefonata alle Forze dell'Ordine, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere e sono adesso a lavoro per rintracciare e identificare il killer. La Procura di Roma non esclude che il movente del delitto possa essere maturato nell'ambito di un regolamento di conti.

Il luogo dell'omicidio non è nuovo a episodi di sangue. A pochi metri di distanza, il 28 maggio 2013, fu assassinato con un colpo di pistola alla testa il 62enne Claudio D'Andria, impiegato in pensione dell'ex V Municipio. Quel delitto, avvenuto nella stessa area di edilizia popolare, è rimasto irrisolto.