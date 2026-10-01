Porta Portese, via giacigli e tende dai sottopassi

Dopo le nostre denunce operazione anti-degrado in largo Rolli e via Volpato

Il Tempo chiama, la polizia locale interviene. I bivacchi e i rifiuti che riempivano largo Ettore Rolli, il vicino giardino Fernanda Gattinoni, a Porta Portese, e il sottovia della stazione di via Volpato, a Trastevere, non esistono più.

Dopo le denunce pubblicate da Il Tempo, infatti, è scattato il blitz anti-degrado della polizia locale, che ha riportato ordine e pulizia in due aree da tempo finite nel mirino di residenti e associazioni. Un intervento importante, che ha visto in campo una task-force di agenti e che ha restituito alla comunità spazi pubblici occupati da bivacchi e rifiuti.

Il primo intervento è partito alle 14 nel sottovia di via Volpato. Dentro il tunnel c’era di tutto: materassi, sacchi, bottiglie e rifiuti di ogni genere, con persone che avevano trasformato l’area in un rifugio di fortuna.

A intervenire gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XII Gruppo Monteverde con il supporto dell’XI Gruppo Marconi. In campo anche gli agenti della polizia di Stato del commissariato Monteverde e i carabinieri della stazione Porta Portese. Una macchina operativa alla quale si sono affiancati le unità di strada, i servizi sociali di Monteverde di Roma Capitale, la sala operativa sociale di Roma Capitale, il personale Ama e le unità veterinarie.

Cinque, in totale, le persone identificate nel sottovia: due donne, una italiana e una di origine romena, e tre uomini, due romeni e un indiano, tutti di età compresa tra i 30 e i 50 anni. Due, invece, le persone accompagnate al fotosegnalamento per gli accertamenti di competenza.

Poi è entrata in azione Ama con personale e tre mezzi di lavoro al lavoro nel ripulire l’area e portato via circa 10 metri cubi di rifiuti.

Una volta terminata la rimozione dei materiali, l’area è stata anche lavata.

Un intervento arrivato dopo le ripetute denunce del nostro quotidiano, che il 15 settembre aveva documentato la situazione di degrado e abbandono di largo Ettore Rolli e del giardino Fernanda Gattinoni, compresa l’aggressione alla troupe di Rete 4 del 17 settembre, riaccendendo così i riflettori sull’area.

L’operazione ha portato, nel secondo blitz della giornata, a un ordine di allontanamento e una sanzione di 250 euro a un romeno di 47 anni, precedentemente identificato in via Volpato, che impediva la libera fruizione del parco pubblico.

A lui, poi, si aggiunge l’identificazione di un cittadino polacco e un bosniaco sottoposto a obbligo di firma presso i carabinieri di Porta Portese per precedenti penali. Anche qui, il personale Ama ha provveduto alla pulizia di tutta l’area, eliminando rifiuti e vetri rotti che erano disseminati lungo gli spazi.

Aree, quelle di via Volpato e Largo Ettore Rolli, dove nei mesi scorsi erano stati effettuati quattro sgomberi con ben 32 persone identificate.

Presente all’operazione anche il presidente di Ecoitaliasolidale Piergiorgio Benvenuti, che da tempo aveva segnalato le condizioni di degrado della zona.

«Dopo le nostre continue denunce oggi vengono restituite alla collettività due aree importanti della città - afferma Benvenuti - Bisogna impedire che l’area torni nelle condizioni precedenti. Serve un monitoraggio costante e una vera riqualificazione delle aree verdi e dell’area giochi, un’illuminazione più efficace, pulizia costante e maggiori condizioni di sicurezza».