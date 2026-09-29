Tor Sapienza, blitz anti-degrado. Sgomberato a Roma il fabbricato di via Tallone

ROMA

A Roma, nel quartiere di Tor Sapienza, un nuovo blitz delle forze dell’ordine ha portato allo sgombero e alla bonifica dello stabile di Via Tallone che da tempo è diventato luogo di degrado e zona di spaccio. L’operazione, frutto della sinergia tra prefetto e questore di Roma, è iniziata con l’accesso allo stabile da parte di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Gli organi di sicurezza, coordinati dal dirigente del V distretto Prenestino, hanno battuto tutti i livelli dello scheletro infrastrutturale, scortando all’esterno le persone che lo avevano occupato abusivamente.

Al termine delle verifiche sono state arrestate due persone - rispettivamente di origine gambiana e nigeriana, sorpresi mentre tentavano di disfarsi di un quantitativo di sostanze psicotrope - e poi individuati complessivamente 25 extracomunitari privi di documenti di identificazione. Questi sono poi stati accompagnati all’ufficio immigrazione della questura per la verifica della regolarità della loro permanenza sul territorio nazionale.

Nel corso delle perquisizioni, realizzate con il supporto delle unità cinofile antidroga, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 2 chili di sostanze stupefacenti (marijuana, crack e cocaina) e circa 4000 euro in contanti. Ma non solo, in uno degli ambienti dell’immobile è stata trovata anche un’arma da fuoco e una pistola di piccolo calibro munita di colpi. Nel perimetro c’erano anche 6 scooter risultati rubati, che verranno adesso riconsegnati ai legittimi proprietari.

L’operazione, spiegano gli investigatori, punta a rispondere alle esigenze di sicurezza espresse dai residenti e si inserisce nel più ampio piano di controllo del territorio portato avanti quotidianamente nella Capitale.

“Chi pensa di poter vanificare, con protervia e tracotanza, il lavoro delle Istituzioni, tornando a occupare abusivamente un immobile a poche ore dall’intervento delle Forze di Polizia, deve sapere che lo Stato non arretra” ha dichiarato il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini.