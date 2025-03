Concessioni balneari, Maurizio Gasparri attacca Gualtieri: "Ennesima figuraccia"

14 marzo 2025 a

Il Tar del Lazio sospende il bando per l'affidamento delle concessioni balneari. E scoppia la polemica. A prendere la parola è Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia in Senato. "Bene ha fatto il Tar a bloccare l'ennesima mossa sbagliata del Campidoglio. Questa volta contro i balneari. Ennesima figuraccia dei nemici delle imprese balneari, ennesima figuraccia del Comune di Roma di Gualtieri. Ancora una volta il Comune di Roma, con il sindaco Gualtieri, dimostra di agire con intenti ostili nei confronti di chi, invece di essere ostacolato, dovrebbe essere sostenuto e tutelato. Le imprese balneari sono uno dei motori principali del nostro turismo e quindi dell'economia del Paese. Eppure, altri sembrano più intenzionati a penalizzarle che a difenderle. In tutta Italia, a questo settore vanno date certezze, non soprusi. È ora di smetterla di perseguitare chi già affronta enormi difficoltà e paga tasse esorbitanti. Basta aggredire chi crea reddito e sviluppo. Giù le mani dalle imprese balneari", lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

Intanto Tobia Zevi, assessore capitolino al Patrimonio, afferma che, in merito all’appello al Consiglio di Stato proposto a seguito della decisione del Tar del Lazio di sospendere il bando per l’affidamento delle 31 concessioni balneari a Ostia, «se ci fosse la conferma della sospensiva faremo in modo di rispettare ciò che dirà il tribunale e faremo comunque in modo di rispettare di garantire il servizio pubblico per andare al mare, come abbiamo fatto lo scorso anno». Lo ha detto l’assessore al Patrimonio di Roma, Tobia Zevi, in due distinte interviste ai quotidiani «Il Corriere della Sera Roma» e «La Repubblica Roma». «Siamo contrari a proroghe, ma se il tribunale ce lo impone si farà anche la proroga - ha aggiunto Zevi -. La sentenza del Tar del Lazio ci sarà a ottobre ma la decisione è sull’appello, il giudice non si è espresso nel merito del nostro bando. In altri termini non è stato annullato ma solo sospeso». In particolare, sulla gara per le altre dieci concessioni scadute, Zevi, nell’intervista a «La Repubblica Roma», ha precisato: «Il bando è fermo anche per una questione di bon ton istituzionale. Non sarebbe opportuno pubblicare un secondo bando proprio adesso. Ribadisco che non si tratta di una bocciatura ma solo di una sospensiva, ma io rimango convinto della bontà del lavoro fatto finora», ha concluso Zevi.