Diciotti, Gasparri contro la decisione della Cassazione: "Uso politico della giustizia"

07 marzo 2025 a

a

a

“Se qualcuno voleva un ulteriore esempio dell'uso politico della giustizia lo abbiamo con questa sorprendente decisione della Cassazione": così ha esordito il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, in merito alla decisione delle sezioni unite della Corte di Cassazione di accogliere il ricorso presentato da un gruppo di migranti a cui, dal 16 al 25 agosto del 2018, fu impedito di sbarcare dalla nave Diciotti della guardia costiera che li aveva soccorsi in mare e di condannare così il governo italiano a risarcire i danni non patrimoniali determinati nei profughi dalla privazione della libertà. "L'illegalità dovrebbe essere risarcita con i soldi dei cittadini. I giudici della Cassazione sono fuori da qualsiasi logica. Ho ragione io a dire che la magistratura non va riformata, va rifondata. È condizionata da pregiudizi e valutazioni politiche insopportabili. Si fa paladina di comportamenti fuori dalle norme. E vorrebbero destinare i soldi di un pensionato o di un lavoratore, che paga le tasse, al risarcimento di chi si introduce clandestinamente in Italia", ha proseguito Gasparri.

Sentenza vergognosa, indebita invasione di campo: Salvini va allo scontro sui migranti

La Cassazione con questa sentenza "si aggiunge ai pronunciamenti della magistratura contrari ai principi fondamentali del diritto e della legalità. Questo evento ricopre di ulteriore discredito la magistratura italiana. Che dovrebbe scioperare tutti i giorni, così eviterebbe di assumere decisioni incredibili. Ma, del resto, sappiamo bene quanto lavorino i magistrati e quindi la differenza tra lo sciopero e il lavoro è impercettibile per il cittadino comune che attende per decenni le sentenze. La decisione odierna è veramente incredibile e impone al Parlamento non solo di attuare le riforme costituzionali, che ha in agenda, ma di andare ben oltre, perché il principio della separazione dei poteri e della legalità democratica e costituzionale va riaffermato con decisione di fronte ai episodi che meriterebbero parole ancora più severe”, ha aggiunto il presidente dei senatori di Forza Italia.