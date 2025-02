Toghe rosse in un circolo dem, Gasparri tuona: "Uso politico della Giustizia"

21 febbraio 2025 a

Le toghe rosse, quelle che hanno dichiarato guerra al governo ma che giurano di non fare politica, sono tornate ad attaccare la riforma dell’esecutivo Meloni. Presso il Circolo Pd Italia - Lanciani, a Roma, il pm Eugenio Albamonte, nominato recentemente sostituto della Direzione nazionale antimafia, già segretario di AreaDg (ovvero una costola di Magistratura democratica), ha partecipato insieme alla deputata dem Debora Serracchiani a un dibattito sulla riforma della giustizia, organizzato dai Giovani democratici. Un episodio, questo, che è diventato oggetto di un'analisi del capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Questo è l’uso politico della giustizia portato alle estreme conseguenze. E se io domani mi trovassi di fronte Albamonte come magistrato, io che la penso diversamente, mi potrei fidare o dovrei diffidare? È una vicenda incredibile", ha scandito in un video postato su Facebook.

Il diktat delle toghe rosse: annamo a scioperà. Anm avanti con la mobilitazione

"Riforma della giustizia, parliamone: dove ne parliamo? Ne parliamo con il Pd, Serracchiani e Albamonte. E dove ne parlano? Nella sezione del Pd di Roma. Ora, io dico, si può discutere tra politici e magistrati. Vuoi fare un convegno del partito? Ma prendi un’aula della Camera, del Senato per fare il convegno sulla riforma della giustizia. Nella sezione, con la bandiera, le foto, Berlinguer, e poi dicono che noi diffidiamo di alcuni magistrati", ha tuonato Gasparri in riferimento alla decisione di ospitare i magistrati anti-riforma in un circolo dem di Roma. Il capogruppo al Senato di Forza Italia ha continuato: "Sulla rivista di Magistratura democratica diretta da Nello Rossi, che ha tanti amici e parenti che lavorano nelle istituzioni per loro meriti, viene pubblicato un articolo di quelle associazioni pseudo ambientaliste che fanno blocchi stradali, imbrattano monumenti e difendono le loro ragioni sul sito di Magistratura democratica".

Alla richiesta di liberare la giustizia "da questa roba qua", Gasparri ha aggiunto: "Nello Rossi pubblica gli scritti di quelli che gestiscono la situazione dell’ordine pubblico, Albamonte va alla sezione a fare la riunioncina con Serracchiani, che è la stessa che si costituisce parte civile contro Delmastro, che ha come avvocato l’ex vicepresidente del Pd del Csm, poi Delmastro, il pm chiede l’assoluzione, ma gli altri lo condannano a 8 mesi. È ora di finirla".