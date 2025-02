Sanremo, Gasparri e la verità su Cristicchi: "Di destra? Non lo so è un uomo libero"

17 febbraio 2025 a

Simone Cristicchi cantante di destra? Del tema se ne parla spesso. Soprattutto all'indomani della sua partecipazione all'ultima edizione del Festival di Sanremo. Solo perché il cantautore ha portato in scena spettacoli legati alle vicende della tragedia delle Foibe e dell'esodo istriano nel secondo dopoguerra. Ma non tutti cavalcano questa indiscrezione.

Se Cristicchi è di centrodestra o di centrosinistra? «È un uomo libero, che è stato considerato di destra perché si è dedicato ad alcuni spettacoli ed eventi sulle Foibe ma credo sia un uomo di libero pensiero, non ho idea per chi voti». Lo dice a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora" il capogruppo Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri.