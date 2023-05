Roma, “bisogna rivedere tutto, tocca al Campidoglio”. Rocca boccia la nuova fascia verde

24 maggio 2023 a

“Mi sembra evidente che sia necessario rivedere il tutto”. Anche Francesco Rocca, governatore della Regione Lazio, auspica un cambio di rotta sulla nuova fascia verde di Roma e traccia la strada da seguire in un’intervista a Leggo: “Una fascia verde senza risorse e con un tpl come quello che abbiamo a Roma ha certamente bisogno di correttivi. Nell’ultima giunta abbiamo stanziato 240 milioni di euro per la mobilità di Roma e per quanto riguarda gli incentivi stiamo lavorando a provvedimenti in favore dei tassisti che dovranno acquistare una nuova auto elettrica. Noi stiamo facendo la nostra parte, ora tocca al Campidoglio”.

Il presidente regionale si è poi espresso sui blitz degli ambientalisti di Ultima Generazione: “Roma e il Lazio, con il loro patrimonio artistico inestimabile, meritano rispetto. Fontana di Trevi, così come altri simboli di Roma, devono essere tutelati da qualsiasi tipo di aggressione. La legalità - ha tuonato Rocca - va sempre garantita, altrimenti anche una buona causa perde di significato. La crisi climatica non si combatte deturpando la bellezza e chi compie questi atti cerca solo visibilità”.