Roma, trovato morto il senatore Bruno Astorre mentre si trovava a Palazzo Cenci

Tragica notizia a Palazzo Madama. In un ufficio di Palazzo Cenci è stato trovato morto il senatore del Pd Bruno Astorre. Non si conoscono ancora i particolari e la notizia ha colto tutti di sorpresa. Attoniti i colleghi del senatore e gli staff del gruppo Pd. Il portone dell’immobile, uno dei Palazzi del Senato, è ora chiuso. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e polizia. Al momento c’è ancora gran confusione in zona. Bruno Astorre, romano e residente a Frascati, avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 11 marzo. Era segretario regionale del Pd Lazio e senatore dal 2013. Per il momento non si esclude neppure il suicidio. Ma ogni ipotesi è ancora da confermare.

Cordoglio da parte di chi lo conosceva bene. «Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte a un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari». Lo scrive Enrico Letta sui social network. Ed esprime il proprio dolore anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. «Sconvolto dalla notizia della scomparsa del senatore Bruno Astorre. Una persona intelligente e generosa che ha dato moltissimo al nostro territorio. Mi stringo al dolore dei suoi cari e di tutta la comunità democratica che gli voleva bene».

Grande dolore viene espresso anche da parte degli esponenti del centrodestra. «Esprimo il più profondo dolore e sconcerto per l’improvvisa morte del collega Bruno Astorre, senatore del Partito Democratico - dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti - Un avversario politico corretto e una persona perbene. A nome mio e del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, invio alla famiglia, a tutti i suoi cari e al Pd le più sentite condoglianze».