Regione Lazio, caos tra i democratici: Enrico Letta interviene e blocca le primarie

07 luglio 2022 a

a

a

Enrico Letta interviene per stoppare il caos nel Pd laziale in vista delle regionali del prossimo anno. Ieri ha visto Francesco Boccia e il segretario regionale del Lazio, Bruno Astorre, finito in un vortice di polemiche in questi giorni. Ad Astorre, Letta ha chiesto «di proseguire nella messa a punto del programma e della coalizione e di spostare all'autunno la designazione della candidatura - spiegano i dem in una nota - Contestualmente, gli ha chiesto di lavorare per l'unità interna al Partito, ricercando le massime convergenze possibili». In pratica uno stop alle primarie. I dem infatti sono divisi tra chi vorrebbe usare questo strumento per la scelta del candidato - con nomi (di peso) già in campo, anche se i gazebo non sono stati nemmeno ufficialmente decisi - e chi invece punta al «metodo Roma» ovvero confronto tra tutti per arrivare un candidato unitario.

Il momento dell'estinzione: per Minzolini il M5S è arrivato al capolinea

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.