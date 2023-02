Selfie con Maria De Filippi alla camera ardente di Costanzo. Dalla Chiesa sbotta

26 febbraio 2023 a

Anche nella camera ardente allestita in Campidoglio per l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo qualcuno ha pensato di chiedere un selfie a Maria De Filippi. Alcuni video postati sui social network hanno documentato le scene, con la conduttrice, moglie del grande giornalista, che si è trovata a posare con i fan. Immagini che hanno indignato molti utenti, tra cui Rita Dalla Chiesa: "Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre", ha scritto su Twitter la astorica conduttrice di Forum, attualmente deputata di Forza Italia. Il post ha generato commenti di diversa natura, alcuni utenti condividono lo sfogo di Dalla Chiesa, altri sottolineano che De Filippi avrebbe fatto meglio a sottrarsi alla richiesta dell'invadente fan a caccia di un discutibile cimelio.

Questa è’ la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre. #Costanzo pic.twitter.com/tSBYzPMf9a — rita dalla chiesa (@ritadallachiesa) February 26, 2023

Nei video pubblicato online si vede la conduttrice di Amici e C'è posta per te fermarsi brevemente con gli ammiratori arrivati per l’addio al giornalista, stringere molte mani e prestarsi con garbo anche ad alcuni selfie. Scena che molti utenti hanno trovato fuori luogo: "Ho appena visto uno farsi un selfie con Maria de Filippi nella camera ardente di #MaurizioCostanzo. Forse la migliore rappresentazione della decadenza morale di una intera generazione", scrive il giornalista Andrea Pennacchioli. "Ma siete cresciuti come bestie per chiedere un selfie a Maria de Filippi in queste circostanze. Nella camera ardente, davanti alla bara di suo marito. Follia. SCHIFO", scrive un utente tra i tanti.