Maurizio Costanzo, i funerali in diretta su Rai e Mediaset. Folla di vip alla camera ardente

I funerali solenni di Maurizio Costanzo saranno trasmessi in diretta sia da Rai sia da Mediaset. Un tributo eccezionale per l'uomo che ha cambiato la televisione italiana. Le esequie si terranno domani, lunedì 27 febbraio, alle 15 nella Chiesa degli Artisti, a Piazza del Popolo, a Roma. Oggi spettatori di tutte le età, amici, collaboratori e personaggi dello spettacolo e della politica hanno reso omaggio al giornalista nella camera ardente in Campidoglio che si è chiusa in serata.

L'omaggio a Costanzo: Fiorello in lacrime abbraccia De Filippi. C'è anche Meloni

Accanto al feretro del conduttore scomparso venerdì a Roma all’età di 84 anni, si sono alternati i familiari: la prima moglie Flaminia Morandi, i figli Saverio e Camilla e poi Maria De Filippi e il loro figlio adottivo Gabriele e Betty Soldati, ufficio stampa della coppia. Proprio Maria De Filippi è stata protagonista involontaria di un episodio che ha scatenato qualche polemica sui social: una giovane le ha chiesto di farsi un selfie insieme e lei garbatamente ha accettato abbozzando un timido sorriso, nonostante l’evidente inopportunità. Durissimo il commento di Rita Della Chiesa sui social: «Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre». Sono piovute tanti altri messaggi di critica, da «In Italia non si ha nemmeno un minimo di rispetto per chi è morto» a «Osceno anche solo l’averlo pensato» a «siete cresciuti come bestie, follia».

"Non ce lo aspettavamo". Costanzo, l'ultima telefonata con l'amico storico

Costante in sala della Protomoteca anche la presenza di Roma Capitale che attraverso i suoi assessori ha garantito una vigilanza continua. Sul feretro era appoggiata una foto che ritraeva Costanzo sorridente, la sua storica cartellina del Maurizio Costanzo Show e poi in questi giorni c’è chi ha portato fiori, una sciarpa piegata della Roma, tartarughine e persino un vassoio di bignè da parte di alcuni suoi collaboratori che hanno spiegato «amava mangiare dolci alla fine delle registrazioni. È un omaggio a lui». Le tartarughine invece erano un vezzo del conduttore come hanno raccontato in molti, le regalava ai suoi incontri, tanto che Gigi D’Alessio ha rivelato di averne più di 40, una per ogni incontro. Importante anche l’omaggio della politica a Costanzo. La premier Giorgia Meloni che sabato si era recata in Campidoglio ha ricordato l’umanità del giornalista e anche le prime interviste a 17 anni al Costanzo Show. Altrettanto commosso è sembrato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano che ha ricordato come il governo abbia disposto i funerali solenni. E poi tra i politici che si sono messi in fila Gianni Letta, Giuseppe Conte, Piero Fassino, Francesco Boccia, Maurizio Gasparri, Nicola Zingaretti, Virginia Raggi. Una lunga e poliedrica carriera quella che ha portato Costanzo a sperimentare mondi e linguaggi differenti, dalla tv alla musica, dal teatro alle lezioni universitarie nel neonato corso di Scienze della Comunicazione a La Sapienza.

Ville e diritti d'autore: il patrimonio lasciato da Maurizio Costanzo

Trasversale come è stata la sua carriera e le persone che sono salite sul palco del Parioli per raccontarsi in questi anni. Ha inventato i salotti della tv e la seconda serata oltre ad aver lanciato la moglie, Maria De Filippi. Tra i tanti volti noti che in questi giorni hanno portato omaggio e un ideale ringraziamento a Costanzo: Bruno Vespa, Enrico Mentana, Beppe e Rosario Fiorello, Paola Barale, Pierluigi Diaco, Francesco Rutelli che aveva officiato le nozze con Maria De Filippi, Stefano Coletta, Mara Venier, Pierluigi Diaco, Lino Banfi, Massimo Giletti, Andrea Occhipinti, Lorella Cuccarini, Veronica Pivetti, Max Tortora, Francesco Venditti, Barbara Alberti, Antonio Giuliani, Demo Morselli, Roberto D’Agostino, Marco Liorni, Gigi D’Alessio, Amedeo Goria, Anna Pettinelli, Enzo Iachetti, Giobbe Covatta, Giancarlo Leone, Antonio Razzi, Rocco Casalino, Antonella Elia, Aurelio de Laurentiis, Cecchi Paone, Arisa, Maurizio Gasparri, Nunzia De Girolamo, Luigi Di Maio, Vincenzo Spadafora, Arisa.

Come detto, i funerali di Maurizio Costanzo saranno trasmessi in diretta televisiva lunedì 27 febbraio 2023 su Rai Uno e su Mediaset. Su Canale 5, a partire dalle ore 14, Verissimo in collaborazione con TG5 presenta: "Ciao Maurizio", con Silvia Toffanin che seguirà in diretta le esequie solenni.